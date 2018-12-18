【港股午市】恒指大漲710點 騰訊領軍 中興最多飈一成
文章日期：2018年12月3日 12:15
中美貿易戰暫時停火，刺激港股今早裂口高開678點，開市不久升幅隨即收窄，10點半後再拾升勢，高位見27259點，最多升逾750點，中午收報27217點，升710點或2.68%，即市計創2個月高位，成交金額767億元；國指升302點或2.84%，報10923點。
騰訊（0700）旗下騰訊音樂即將赴美上市，今早股價造好領升大市，一度高見328.2元，收報325元，半日升4.2%，貢獻大市107點；其次為友邦（1299），半日升2.98%，收報65.75元，貢獻恒指69點。
中美貿易關係轉趨明朗，業務涉及出口至美國的公司，股價有支持，其中萬洲（0288）今早一度大升近一成半，高見6.54元，收報6.35元，漲11.2%，是升幅最大的藍籌。其餘涉及出口至美國業務的股份同樣走強，信義玻璃（0868）升6.7%，報8.97元；敏華（1999）升8.24%，收報3.68元。
澳門博彩數據好過預期，刺激濠賭股大漲，金沙中國（1928）升9.16%，收報36.95元；銀娛（0027）升8.01%，收報51.9元。
中美貿易關係改善，手機孖寶受捧，瑞聲（2018）升8.03%，收報59.9元；舜宇（2382）升7.66%，收報81.5元。中興（0763）一度高見17.04元，最多升1成，收報17元，漲1.62%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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