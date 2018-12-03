在中美暫時停火之下，摩根士丹利駐香港的Jonathan Garner帶領的策略師團隊周日在報告中，上調恒指目標，由早前預測的28500點上調至29850點，而國指亦由11360點上調至12100點。A股方面，MSCI中國指數2019年底目標的「基本預估」從79點調高到82點。滬深300指數目標現在調高到3650點。

報告指，鑒於投資者對貿易問題的信心不足，以及股價已反映經濟可能受到拖累的程度，暫停進一步加徵新關稅足以上調風險資產的評級，儘管不確定性仍相當大。報告又指，即使情勢再次升級的風險很大，但認為停火有助於結束貿易戰。

其他報道：

【中美停火】特朗普：中國已同意降低和取消進口美國車稅

【人幣前景】瑞銀：人民幣匯率或成中美談判議題 料續在7左右

【中國數據】財新製造業PMI勝預期 經濟表現未大幅惡化