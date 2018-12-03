【人幣前景】瑞銀：人民幣匯率或成中美談判議題 料續在7左右
文章日期：2018年12月3日 11:41
瑞銀指，中美暫時停火，結果好於此前預期，有助短期內降低中美貿易戰的不確定性、並改善市場情緒，預計人民幣匯率很可能是未來的貿易談判的重要議題，因此政府會繼續嚴格管理人民幣匯率、避免大幅貶值。估計在貿易戰暫時停火及談判期間，人民幣對美元匯率可能繼續維持在7.0左右。
瑞銀續指，若中美未能在90天內達成協議，貿易戰或將重燃，鑑於雙邊貿易關係的不確定性風險猶在，預計明年一季度市場情緒和投資決策都會承壓，而企業可能會用這90天的時間來加速出口活動，美國也會繼續尋找可以替代中國的供應商。
在岸人民幣現升337點子或0.48%，報6.9267，最多曾升值384點子見6.922，而離岸人民幣現報6.9213，升值287點子或0.41%，最多曾升值548點子，見6.8952。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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