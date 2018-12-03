【有片：金匯測市王】澳元跳空高開 等破位先追揸
文章日期：2018年12月3日 10:53
中美峰會達成暫停貿易戰，令緊張氣氛暫時紓緩，令今早澳元兌美元跳空高開，但暫時在0.7382阻力頂住而回落，以安全計，建議破位才追揸澳元，相關策略及詳情歡迎參考短片內容。
盧楚仁
艾德證券期貨首席投資策略師
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更新時間：2018-12-18 16:10
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