即時財經新聞

【異動板塊】澳門博彩數據勝預期 濠賭股大漲

文章日期：2018年12月3日 09:50
澳門博彩數據勝預期 濠賭股大漲

澳門博彩監察協調局最新公佈的數據顯示，11月澳門博彩收入約250億澳門元，同比增長8.5%，按月增速明顯高於前兩個月的2.8%及2.6%，好過市場預期，連續28個月保持增長。

摩根大通表示，澳門11月份博彩收入增長率高於分析師預期，並指貴賓廳和中場業務的穩健趨勢。該行分析師指，自10月下旬港珠澳大橋開通以來，日間遊客有所上升，或有助於低端中場業務需求。該行預計，12月博彩收入或出現兩位數的增長，第四季幸運博彩毛收入的年增長率介乎約6%至7%。

博彩數據勝預期，濠賭股造好，金沙（1928）開市即見暫時高位，高見36.8元，漲近9%，現報36.05元，漲6.5%；銀娛（0027）報51.4元，漲5.9%；永利澳門（1128）報19.1元，漲7.4%；澳博（0880）報7.37元，漲4.5%；美高梅（2282）報14.3元，漲7.03%。

其他報道:

【中國數據】財新製造業PMI勝預期 經濟表現未大幅惡化

【異動板塊】澳門博彩數據勝預期 濠賭股大漲

【大行看好】大摩上調吉利評級

【減保證金】中金所：下調期指交易保證金

【市場反應】中美暫時停火 美股道指期貨升逾450點

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：選股王】恒指守住支持 可試28000

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片