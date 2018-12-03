【異動板塊】澳門博彩數據勝預期 濠賭股大漲
文章日期：2018年12月3日 09:50
澳門博彩監察協調局最新公佈的數據顯示，11月澳門博彩收入約250億澳門元，同比增長8.5%，按月增速明顯高於前兩個月的2.8%及2.6%，好過市場預期，連續28個月保持增長。
摩根大通表示，澳門11月份博彩收入增長率高於分析師預期，並指貴賓廳和中場業務的穩健趨勢。該行分析師指，自10月下旬港珠澳大橋開通以來，日間遊客有所上升，或有助於低端中場業務需求。該行預計，12月博彩收入或出現兩位數的增長，第四季幸運博彩毛收入的年增長率介乎約6%至7%。
博彩數據勝預期，濠賭股造好，金沙（1928）開市即見暫時高位，高見36.8元，漲近9%，現報36.05元，漲6.5%；銀娛（0027）報51.4元，漲5.9%；永利澳門（1128）報19.1元，漲7.4%；澳博（0880）報7.37元，漲4.5%；美高梅（2282）報14.3元，漲7.03%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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