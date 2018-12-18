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【中國數據】財新製造業PMI勝預期 經濟表現未大幅惡化

文章日期：2018年12月3日 09:51

財新公布，11月中國製造業採購經理人指數（PMI）為50.2，微升0.1個百分點，高於預期的50.1。國統局早前公布的PMI則為按月跌0.2個百分點。

從分項數據看，兩個製造業PMI存在一定差異。財新中國製造業PMI中，新訂單指數上升，新出口訂單指數下降，顯示需求改善主要來自內需，從業人員指數在收縮區間持續惡化，產出預期指數在10月的近期低點上略有回升；統計局製造業PMI中，新訂單指數下降，新出口訂單指數和就業指數微升，但仍處於收縮區間，產出預期指數降至2016年3月以來最低。

相同的是，兩個生產指數均有下降，原材料庫存指數和產成品庫存指數上升。值得注意的是，兩個投入價格指數明顯回落，但仍處擴張區間，出廠價格指數則雙雙落入收縮區間，分別為一年半以來和2016年2月以來最低，顯示未來製造業利潤將受到擠壓。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，11月製造業內需略有回升、外需仍受壓制，生產仍處於放緩過程中，但企業信心尚可，資金周轉略有改善，工業品價格上行壓力有所減輕。中國經濟表現疲弱，但並未大幅惡化。

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