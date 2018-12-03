摩根士丹利發表報告指，行業庫存下降，以及預期之內的價跌量升，加上股價已大幅回調，將中國汽車及汽車零件生產商股的看法由謹慎變成了具有吸引力，同時，還上調吉利汽車（0175）和上汽集團的評級。

大摩預計，2019-2020年，中國乘用車銷量料可實現1%-2%的年度增長。而日資品牌在經濟受壓形勢下，會以較好的品質、性價比和轉售價脫穎而出，2019和2020年有可能每年從中國國內品牌手中搶得2%的市場佔有率。

料吉利會成為潛在刺激政策的最大受益者，但對中國國產品牌的長期前景並不樂觀，將吉利評級從「減持」上調至「持有」，目標價由10元升15元。而上汽評級從持有上調至增持。首選股包括廣汽集團（2238）H股和華晨中國（1114）。

吉利現報16.2元，升5.05%；廣汽升4.1%報8.48元，華晨升2.8%，報7.12元。

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