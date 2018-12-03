【大行看好】大摩上調吉利評級
文章日期：2018年12月3日 09:41
摩根士丹利發表報告指，行業庫存下降，以及預期之內的價跌量升，加上股價已大幅回調，將中國汽車及汽車零件生產商股的看法由謹慎變成了具有吸引力，同時，還上調吉利汽車（0175）和上汽集團的評級。
大摩預計，2019-2020年，中國乘用車銷量料可實現1%-2%的年度增長。而日資品牌在經濟受壓形勢下，會以較好的品質、性價比和轉售價脫穎而出，2019和2020年有可能每年從中國國內品牌手中搶得2%的市場佔有率。
料吉利會成為潛在刺激政策的最大受益者，但對中國國產品牌的長期前景並不樂觀，將吉利評級從「減持」上調至「持有」，目標價由10元升15元。而上汽評級從持有上調至增持。首選股包括廣汽集團（2238）H股和華晨中國（1114）。
吉利現報16.2元，升5.05%；廣汽升4.1%報8.48元，華晨升2.8%，報7.12元。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26