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【港股開市】恒指高開678點 騰訊升5% 開市報328元

文章日期：2018年12月3日 09:28

港股今早高開678點或2.57%，報27185點，成交金額76億元；國指今早高開323點或3.05%，報10945點。

藍籌股近乎全線向上，只有長建（1038）1隻無升跌，無藍籌股下跌。

澳門博彩監察協調局公布，11月博彩收入為249.95億元（澳門元，下同），按年增8.5%，連升28月，同時高過市場預期，金沙中國（1928）升8.71%，報36.8元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）亦升5.93%，報50.9元。

中美暫時停火，騰訊（0700）升5.13%，報328元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻132點。瑞聲（2018）升5.95%，報58.75元；舜宇（2382）升6.34%，報80.5元、萬洲（0288）升5.25%，報6.01元。

中國金融期貨交易所發布公告，下調滬深300、上證50等股指期貨交易保證金。平保（2318）升3.04%，報78元、中人壽（2628）升2.38%，報17.2元、南方A50（2822）升3%，中信証券（6030）升5%報15.34元。

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【市場反應】中美暫時停火 美股道指期貨升逾450點

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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