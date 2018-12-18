【港股開市】恒指高開678點 騰訊升5% 開市報328元
文章日期：2018年12月3日 09:28
港股今早高開678點或2.57%，報27185點，成交金額76億元；國指今早高開323點或3.05%，報10945點。
藍籌股近乎全線向上，只有長建（1038）1隻無升跌，無藍籌股下跌。
澳門博彩監察協調局公布，11月博彩收入為249.95億元（澳門元，下同），按年增8.5%，連升28月，同時高過市場預期，金沙中國（1928）升8.71%，報36.8元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）亦升5.93%，報50.9元。
中美暫時停火，騰訊（0700）升5.13%，報328元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻132點。瑞聲（2018）升5.95%，報58.75元；舜宇（2382）升6.34%，報80.5元、萬洲（0288）升5.25%，報6.01元。
中國金融期貨交易所發布公告，下調滬深300、上證50等股指期貨交易保證金。平保（2318）升3.04%，報78元、中人壽（2628）升2.38%，報17.2元、南方A50（2822）升3%，中信証券（6030）升5%報15.34元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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