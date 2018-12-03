中國金融期貨交易所公布，下調滬深300、上證50等股指期貨交易保證金。

中金所表示，經中證監同意，自12月3日結算時起，將滬深300、上證50股指期貨交易保證金標準統一調整為10%，將中證500股指期貨交易保證金標準統一調整為15%。並將股指期貨日內過度交易行為的監管標準調整為單個合約50手；及將股指期貨平今倉交易手續費標準調整為成交金額的萬分之四點六。

中金所表示，此次調整是優化股指期貨交易運行、促進市場功能有效發揮的積極舉措。措施實施後，該所將持續跟踪評估措施實施效果，加強市場風險監測與交易行為監管，確保股指期貨市場安全平穩運行。

去年9月18日，中金所將滬深300和上證50股指期貨各合約交易保證金標準調整為合約價值的15%，而中證500股指期貨合約非套期保值持倉的交易保證金標準調整為30%，套期保值持倉的交易保證金標準維持在合約價值20%。

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