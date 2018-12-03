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【開市焦點】停火利好市場氣氛 港股料隨外圍向上

文章日期：2018年12月3日 08:55

中美暫時停火，市場壓力暫時得以舒緩，股市上升，資金離開避險資產， 港股料隨外圍向上，後市會否再突然轉差，視乎中美後續的處理。

今日焦點股份可留意：

中美暫時停火，貿易相關股料有反彈。

澳門博彩監察協調局公布，11月博彩收入為249.95億元（澳門元，下同），按年增8.5%，連升28月，同時高過市場預期，惟按月則跌8.5%，首11個月累計博彩收入為2763.78億元，按年增13.7%。留意濠賭股。

中國金融期貨交易所發布公告，下調滬深300、上證50等股指期貨交易保證金。留意A股。

富力地產（2777）11月合約銷售額同比增長145%。

OPEC主席對OPEC+達成減產協議抱樂觀態度，油價反彈，留意油股。

其他報道：

【市場反應】中美暫時停火 美股道指期貨升逾450點

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

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