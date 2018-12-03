【開市焦點】停火利好市場氣氛 港股料隨外圍向上
文章日期：2018年12月3日 08:55
中美暫時停火，市場壓力暫時得以舒緩，股市上升，資金離開避險資產， 港股料隨外圍向上，後市會否再突然轉差，視乎中美後續的處理。
今日焦點股份可留意：
中美暫時停火，貿易相關股料有反彈。
澳門博彩監察協調局公布，11月博彩收入為249.95億元（澳門元，下同），按年增8.5%，連升28月，同時高過市場預期，惟按月則跌8.5%，首11個月累計博彩收入為2763.78億元，按年增13.7%。留意濠賭股。
中國金融期貨交易所發布公告，下調滬深300、上證50等股指期貨交易保證金。留意A股。
富力地產（2777）11月合約銷售額同比增長145%。
OPEC主席對OPEC+達成減產協議抱樂觀態度，油價反彈，留意油股。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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