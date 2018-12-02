新地（0016）郭家第三代，郭炳江兒子郭基煇和郭炳聯兒子郭基泓今日齊齊現身「新地公益垂直跑—勇闖ICC」慈善賽，兩人更是首次參與企業隊際接力賽，不過成績算唔錯，43隊之中取得第6名。

郭基煇和郭基泓今次為備戰賽事，特地在比賽前兩個月開始「特訓」，下班後在公司總部新鴻基中心樓梯練習。郭基煇仲大談心得：「一頭一尾，交棒一定要交得靚仔」，不過直認跑接力賽壓力更大，怕自己做得唔好會連累隊友，郭基泓則笑言，「最緊要唔好仆親」。

今年垂直跑有逾1900人參加，為歷屆最多，共籌到善款600萬元，當中三分之二是新地額外捐款，郭基煇和郭基泓則異口同聲表示，有信心下年活動參加人數可以超過2000人，目標人數可每年錄得5%到10%的增長。

中國香港單車總會日前宣布取消原定今早在大嶼山欣澳舉行的全港公路單車賽，身為單車愛好者的郭基煇直言「有點失望，因為同其他隊友都練習好耐」，希望政府可以另覓其他地方，令到城中單車「發燒友」可以繼續切磋。

記者：陳惠恩