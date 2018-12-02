【三年又三年】積金局：預計2022年啟動「積金易」
文章日期：2018年12月2日 12:53
積金局主席黃友嘉今日發表網誌，透露該局正積極籌備智能數碼平台「積金易」（eMPF），期望最快2022年開始分階段啟動計劃，把所有強積金計劃系統互連互通，並以無紙化形式處理行政工作，為成員和僱主提供一個中央電子平台。
黃友嘉表示，在職人士可申請獨有的強積金編號，不論轉換過多少份工作，都可登入「積金易」管理不同強積金計劃的賬戶；長遠更可將強積金轉移到另一個計劃和基金，相信有助促進競爭，為「全自由行」鋪路。
惟黃友嘉亦稱，「積金易」涉及賬戶及使用者的數目十分龐大，預期計劃難度十分大，最大挑戰是要確保平台可以推動制度改革，例如，減省繁瑣的行政程序、節省行政成本、創造減費空間和令到成員更方便作出投資選擇。
他認為「積金易」前期要投入大量資源，未必能短期內達致立竿見影效果，而資訊保安和私隱保障問題亦是另一項重大挑戰。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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