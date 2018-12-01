市場消息指，鰂魚涌指標屋苑康怡花園的複式戶新近易手，為A座頂層套3房複式戶，實用面積1049方呎，於今年9月起以2300萬元放售，至10月減價至2000萬元，近日終以1780萬元易手，減價520萬元或23%，實呎16,969元。

資料顯示，同座中層4室，今年4月曾以實呎20,394元易手，複式戶做價低17%；另以複式戶相比，C座頂層複式戶，於今年7月以1780萬元，呎價高見20,320元，成交呎價為屋苑歷史紀錄，換言之，A座複式戶的做價，較高位回落22%。

據了解，原業主為鰂魚涌公園開槍案其中一名死者詹鎮基持有，他於1989年以250萬元購入。案情指，女保鑣詹氏與家人因財務糾紛，於今年6月相約家人到鰂魚涌公園傾談，及後向姨舅開槍，造成兩死兩傷。