中證監︰做好股指期貨恢復常態的準備
文章日期：2018年12月1日 15:39
中證監副主席方星海在內地一個論壇中表示，中國對外開放水平只會愈來愈大，要持續推進期貨市場的國際化建設。首先是改善市場參與者結構，推動國企和各類實體企業參與期貨市場，推進符合條件的商業銀行和保險機構參與國債期貨工作，推動外資機構通過互聯互通、QFII、RQFII等參與期貨交易。做好股指期貨恢復常態化交易的各項準備。
另外，亦要加強制度供給和監管協調。下一步中證監將加快推動期貨法立法，修訂完善《期貨公司監督管理辦法》，研究出台期貨公司子公司及分支機構相關管理辦法，推動期貨公司境內外上市，增加資本實力，更好地參與國際競爭。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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