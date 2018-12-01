瑞銀證券成為首家外資控股證券公司
文章日期：2018年12月1日 13:37
早前國務院擴大內地證券業對外開放的部署，內地證監會表示，近日已核准瑞銀集團增持內地合資證券公司瑞銀證券的股權至51％，同時核准瑞銀證券有限責任公司變更實際控制人，為《外商投資證券公司管理辦法》發布實施後，證監會核准的首家外資控股證券公司。
瑞銀表示，集團將收購中國國電資本控股及中糧集團分別持有的12.01%及14%瑞銀證券股權，相關交易完成後，瑞銀將成為首家通過增持股權，成為控股合資證券公司的外資金融機構，其持股量為51%，其餘股東北京國祥資產管理、廣東省交通集團及中國國電資本控股的持股量則為33%、14.01%及1.99%。
瑞銀集團首席執行官安思傑表示，拓展內地業務是集團的戰略重點，故內地金融市場進一步開放對瑞銀是一個重大的機遇，瑞銀集團亞太區總裁施許怡敏又稱，未來會與瑞銀證券更緊密聯結，加強亞太區內業務協作。
證監會表示，下一步會將繼續落實對外開放，推進資本市場對外開放，強調會依法，合規，高效地做好合資證券公司設立或變更實際控制人審核工作。
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|1177 中國生物製藥
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更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
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|升跌%
|2313 申洲國際
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