G20峰會昨日在阿根廷揭幕，市場關注中國國家主席習近平及美國總統特朗普在當地時間周六晚上（香港時間周日早上）會面時，能否達成解決貿易衝突，昨日美股觀望氣氛濃厚，道指微升199點或0.79%，收報25538點；標指升22點或0.82%，收報2760點；納指升57點或0.79%，收報7330點。

過去一周道指、標指及納指升5.16%、4.85%及5.64%，累計整個11月份，道指、標指分別漲1.06%、1.36%，納指則跌0.36%。

道指成份股方面，重型機械股Caterpillar升4.18%，為表現最佳的成份股；英特爾則升3.38%；可口可樂升2.90%。蘋果則跌0.54%，市值低見8474億美元，微軟則彈0.64%，重新成為全球市值一哥。

港股ADR輕微向上，ADR港股比例指數微升18.90點或0.07%，報26525點；騰訊（0700）ADR折合港元收報313.58元，較昨日港股收市價高1.58元或0.51%；港交所（0388）ADR較昨日港股收市價高1.78元或0.78%；匯豐控股（0005）ADR較昨日港股收市價低0.34元或0.5%。恒指夜期收報26572點，高水65點。