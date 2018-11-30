【K11新面貎】K11翻新工程首階段完成 本地消費增長穩定
文章日期：2018年11月30日 18:47
新世界發展（0017）旗下的K11購物藝術館大規模翻新工程完成首個階段，連接港鐵尖沙咀站D3出入口行人通道正式啟用，料為其人流及營業額帶來正面效益。6至8月內地客的人流及消費增長強勁，惟10月的情況明顯回落，K11資深營運董事（香港）胡玉君指商場以本地客消費為主，本地客消費穩步增長。
她展望全新港鐵通道及出入口啟用，加上適逢高鐵及港珠澳大橋開通後首個聖誕及新年零售旺季，預計商場的客流量營業額會比去年同期可帶來至少單位數字、最高接近15%的增長。
該場重新規劃零售空間及重整商戶組合，增加美妝、潮牌及人氣飲品美食店，包括美妝品牌Paul＆Joe、全港首間茶木Deluxe休閒餐廳以及喜茶的首間九龍區分店。胡玉君指，新商戶將陸續投入服務，部分會在聖誕或農曆新年前開業。整體餐飲零售的佔比維持約20%。
胡又指，市場許多不穩定因素的確影響內地遊客生意，內地客人流及消費在6至8月勁升過後於10月明顯回落，但K11的本地客消費佔比達7成，本地消費增長一直保持穩定。
記者：劉旭霞
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