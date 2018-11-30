【新股嚟喇】藥明康德周一招股 入場費7222元
文章日期：2018年11月30日 18:41
藥明康德（2359）下周一起招股，至下周四（6日），發行1.16億H股，集資最多近83億元，每手100股，入場費為7222.05元，料12月13日掛牌。摩根史丹利、華泰金控及高盛為聯席保薦人。
藥明康德今年5月8日在上交所上市，集資約22.5億元人民幣。相隔半年，公司來港再集83億元。聯席首席執行官兼首席財務官胡正國表示，今次集資所得將集中用於發展業務，之後如需再融資亦有不同渠道可以考慮，惟未有回應是否有計劃短期內再融資。
藥明康德前身的母企為Wuxi PharmaTech，於2007年8月在紐交所上市，2015年12月退市。公司其後分拆成三家公司，包括今次準備上市的藥明康德、去年6月在港上市的藥明生物（2269）及Wuxi NextCode。
記者：陳惠恩
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更新時間：2018-12-18 16:10
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