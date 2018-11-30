【靜得好快】零售協會：本港零售市道仍審慎 「降溫」超預期
文章日期：2018年11月30日 18:37
香港10月的零售業銷貨總值按年升5.9%，較9月的增長好，但零售管理協會主席謝邱安儀指，兩月的旅客數據分布不均，部分9月的訪港遊客滯後至10月，加上近兩月的旅客消費「降溫」情況超出預期，故從兩月平均值只達中低單位數的增長評價，零售市道仍然審慎。
謝邱安儀表示，10月的整體訪港旅客數字按年升11.5%，但過夜旅客僅錄輕微增長。受中美貿易戰升溫、人民幣貶值影響，內地客的消費意欲明顯削弱，令近兩月的旅客消費增長回落幅度頗大，甚至比預期差，「市場未預期到靜得好快」，相信下半年的本港零售增長難以追及上半年的水平。
外圍因素的不穩定，令市場難以為有把握地預測增長，謝邱安儀預料下半年的零售增長為低單位數字，但亦要視乎12月的消費旺季表現始能作較準確的估算。
她又提到，港珠澳大橋及高鐵通車帶來的旅客消費效益亦需時反映，協會會員大多對11、12月的市道感保守，預計銷售增長持平或微升，當中沒有會員預計可錄高單位數增長，強調市場氣氛偏審慎。
記者：劉旭霞
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