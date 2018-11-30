聯儲局鮑威爾放鴿之後，不單美國10年期債息似形成雙頂，美國債的孳息曲線更明顯下移，反映巿場預期2年期以上債息將回落，這會有利公用股及地產股。

在香港，港鐵（0066）同時擁有公用股及地產股元素，而過往港鐵股價和美國10年期債息呈相反關係，如大家相信美息快見頂，可候位買港鐵，而該股周線圖本周在成交增加下升穿了年中以來的下降軌，日線圖則在10月出現9RSI底背馳後形成上升通道，惟短期略見超買並在觸及通道頂回落，可候該股股價跌至通道底約39.6元左右才吸納。

陸振球

明報投資及地產版主編