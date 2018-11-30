【有片：淘寶圖】孳息曲線下移 港鐵候回通道底吸納
文章日期：2018年11月30日 17:54
聯儲局鮑威爾放鴿之後，不單美國10年期債息似形成雙頂，美國債的孳息曲線更明顯下移，反映巿場預期2年期以上債息將回落，這會有利公用股及地產股。
在香港，港鐵（0066）同時擁有公用股及地產股元素，而過往港鐵股價和美國10年期債息呈相反關係，如大家相信美息快見頂，可候位買港鐵，而該股周線圖本周在成交增加下升穿了年中以來的下降軌，日線圖則在10月出現9RSI底背馳後形成上升通道，惟短期略見超買並在觸及通道頂回落，可候該股股價跌至通道底約39.6元左右才吸納。
陸振球
明報投資及地產版主編
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26