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【有片：淘寶圖】孳息曲線下移 港鐵候回通道底吸納

文章日期：2018年11月30日 17:54
孳息曲線下移 港鐵候回通道底吸納

聯儲局鮑威爾放鴿之後，不單美國10年期債息似形成雙頂，美國債的孳息曲線更明顯下移，反映巿場預期2年期以上債息將回落，這會有利公用股及地產股。

在香港，港鐵（0066）同時擁有公用股及地產股元素，而過往港鐵股價和美國10年期債息呈相反關係，如大家相信美息快見頂，可候位買港鐵，而該股周線圖本周在成交增加下升穿了年中以來的下降軌，日線圖則在10月出現9RSI底背馳後形成上升通道，惟短期略見超買並在觸及通道頂回落，可候該股股價跌至通道底約39.6元左右才吸納。

陸振球

明報投資及地產版主編

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