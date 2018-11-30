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【中國數據】對香港投資大增36% 超越美國

文章日期：2018年11月30日 17:54

國家外匯管理局公佈，2018年6月末對外證券投資資產分國家/地區數據，中國對香港的投資超越美國，成為第一投資的地方。

6月末對外證券投資資產（不含儲備資產）5183億美元。其中，股權類投資3080億美元，債券類投資2103億美元。投資前五位的國家/地區是香港、美國、開曼群島、英屬維爾京群島和英國，投資金額分別為1670億美元、1472億美元、397億美元、338億美元和180億美元。

而去年同期，前五位順序是美國、香港、開曼群島、英屬維爾京群島和英國，投資金額分別為1383億美元、1223億美元、260億美元、205億美元和165億美元。

意味著，今年對香港的投資同比增加36%，而對美國投資增加6.4%。

 

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