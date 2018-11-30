保監局公布今年首三季香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額為30883億元，較去年同期上升6.9%。

今年首三季，不包括退休計劃業務的長期業務的新造保單保費為1211億，按年上升3.8%，其中個人壽及年金的非投資相連業務佔 1074億，按年上升0.5%，投資相連業務則佔132億元，按年上升 44.2%。

由內地訪客帶來的新造保單費為341億，按年下跌15.8%，佔個人業務總新造保單費的28.3%。其中約96%是醫療或保障類型的保險產品，例如危疾、醫療終身人壽定期及年金等保險產品，約99%並非以一筆過模式支付。

一般業務方面，今年首三季一般保險業務的毛費為405億元，按年7.1%，淨保費則為280億元，按年上升7.9%。期內整體承保表現轉虧為盈，去年首三季錄得虧損 $1.93億轉為 2018年首三季錄得盈利 8700萬，承保表現已包括颱風山竹截至今年九月底的相關數據。

直接業務毛保費上升6.5%至305億元，淨保費上升7.6%至216億元。毛保費上升主要由意外及包括醫療的健康業務。

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