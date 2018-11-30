即時財經新聞

【流失內地客】今年首三季內地客新造保單金額跌15.8%

文章日期：2018年11月30日 17:40

保監局公布今年首三季香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額為30883億元，較去年同期上升6.9%。

今年首三季，不包括退休計劃業務的長期業務的新造保單保費為1211億，按年上升3.8%，其中個人壽及年金的非投資相連業務佔 1074億，按年上升0.5%，投資相連業務則佔132億元，按年上升 44.2%。

由內地訪客帶來的新造保單費為341億，按年下跌15.8%，佔個人業務總新造保單費的28.3%。其中約96%是醫療或保障類型的保險產品，例如危疾、醫療終身人壽定期及年金等保險產品，約99%並非以一筆過模式支付。

一般業務方面，今年首三季一般保險業務的毛費為405億元，按年7.1%，淨保費則為280億元，按年上升7.9%。期內整體承保表現轉虧為盈，去年首三季錄得虧損 $1.93億轉為 2018年首三季錄得盈利 8700萬，承保表現已包括颱風山竹截至今年九月底的相關數據。

直接業務毛保費上升6.5%至305億元，淨保費上升7.6%至216億元。毛保費上升主要由意外及包括醫療的健康業務。

其他報道：

【港股收市】港股全月累漲6.11% 跑贏亞洲多個主要市場

【A股收市】滬指連跌2個月 深指創業終7個月跌勢

【中美角力】瑞信料中美貿易戰停火 未來12個月恒指看29000點

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】孳息曲線下移 港鐵候回通道底吸納

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片