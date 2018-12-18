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【繼續借錢】傳恒大抵押香港一辦公大廈籌120億元

文章日期：2018年11月30日 17:36

彭博引述知情人士報道，恒大（3333）以香港一棟辦公樓為抵押募集120億元，為2015年購置香港灣仔區一棟辦公樓的抵押貸款債務進行再融資。2015年恒大向華置（0127）購入美國萬通大廈。

120億元當中，80億元的優先貸款和40億元的夾層融資工具，規模達80億元的優先貸款的貸款價值比(LTV)為40%，利率為H+215；而40億港元的夾層工具吸引了大約10名投資人，包括光大國際（0257）、招商銀行國際、信達國際、CMBC Investment、CSRI Structure Products、華泰金融、浦銀國際和VMS。恒大未有回應有關報道。

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