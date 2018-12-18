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【外援加盟】思捷委任Tommy Hilfiger前高層為產品及品牌總裁

文章日期：2018年11月30日 17:17

思捷（0330）公布，委任Mia Ouakim為產品及品牌總裁，於明年2月1日起生效。Ouakim將負責管理所有產品分部之產品創造和設計，以及在所有產品分部和消費者接觸點上貫徹地執行品牌策略。

Ouakim在最近期擔任高級副總裁Tommy Hilfiger男裝及西裝期間，Ouakim全權負責該品牌男裝部門的全球業務，2014年至2017年年期間曾出任副總裁 TommyJeans，前稱「Hilfiger Denim」（男裝女裝）一職，全權負責該品牌牛仔服部門的全球業務。於加入Tommy Hilfiger 之前，於2006年至2014年期間，於Burberry擔任多個高級職位，負責Burberry童裝的產品、推銷和設計。而在此之前，更負責多個奢侈品牌和高端品牌的品牌、通訊及公共關係工作，當中品牌包括Burberry, Timberland, Kenzo, Nike, Elle 及 DKNY的童裝。

思捷上周五公布新五年改革大計，但市場反應一般，至今股價已累計12.92%，今日收市跌3.7%，報1.82元。

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