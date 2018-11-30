【加息影響】10月份P按比例大升至47.3%
文章日期：2018年11月30日 17:07
金管局公布，十月份新申請貸款個案較九月份按月增加34.8%，至10,754宗，但新批出按揭貸款額較九月份減少4.6%，至301億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款按月增加28.1%，至79.87億元；涉及二手市場交易所批出的貸款按月減少13.4%，至102.16億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少12.1%至119.09億元。
十月份新取用按揭貸款額較九月份減少5.3%，至311.54億元﹔宗數則減少5.1%至7812宗。以本港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款（H按）所佔比例，由九月份的83.2%下降至十月份的50.8%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款（P按）所佔比例，由九月份的15.1% 上升至十月份的47.3%。
十月份的未償還按揭貸款總額按月增加0.7%，至1.2985萬億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.02%，經重組貸款比率維持於接近0%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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