【董事辭任】王冬勝辭任國泰獨立非常務董事
文章日期：2018年11月30日 17:06
國泰（00293）公布，王冬勝辭任獨立非常務董事，並委任陳智思為獨立非常務董事。
王冬勝確認，並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃基於需要投入更多時間和精力專注其他業務，並不知悉與董事局有任何意見分歧。
陳智思為現任香港特別行政區行政會議非官守議員召集人及曾任立法會議員。其由董事局釐定的董事酬金，現為每年57.5萬元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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