金管局公布，截至10月底止外匯基金總資產達39550億元，較9月底減少776億元，其中外幣資產減少445億元，港元資產減少331億元或15%，跌至1889億元。

金管局指，外幣資產減少，主要是因為外幣投資組合的估值減少。港元資產減少，主要是因為香港股票市值下跌，以及透過貼現窗提供的隔夜流動資金減少。

10月底貨幣基礎為16151億元，較9月底減少46億元，減幅為0.3%，主要是由於負債證明書總額下降。

其他報道：

【亞股收市】扭轉10月劣勢 日韓台股11月齊報捷

【青衣奪命車禍】國泰工會嚴厲譴責 冠忠股價逆市曾挫4%

【Google風暴】員工抗議Google推中國版搜尋器 籌募「曠工基金」