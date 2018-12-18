【本港數據】投資組合估值減少 10月底外匯基金資產縮水776億
文章日期：2018年11月30日 16:57
金管局公布，截至10月底止外匯基金總資產達39550億元，較9月底減少776億元，其中外幣資產減少445億元，港元資產減少331億元或15%，跌至1889億元。
金管局指，外幣資產減少，主要是因為外幣投資組合的估值減少。港元資產減少，主要是因為香港股票市值下跌，以及透過貼現窗提供的隔夜流動資金減少。
10月底貨幣基礎為16151億元，較9月底減少46億元，減幅為0.3%，主要是由於負債證明書總額下降。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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