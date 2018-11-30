華僑永亨推出個人財富業務品牌「宏富理財」，與集團其他財富管理業務統一品牌，門檻為100萬元。華僑永亨銀行行政總裁藍宇鳴表示，今年首10個月，新增理財人數客量按年增加一倍。引入新品牌後，宏富理財客戶可使用集團在亞洲區利用60間理財中心和分行的服務。

華僑永亨銀行個人銀行業務主管黃妮妞補充，高端理財客戶整體人數和管理資金年被至今按年增長逾一成，期望開通新服務後，明年客量按年增長可升至兩成。今年增聘50%人手目標將近完成，明年仍會增聘，但會視乎其經驗而定，未有特定人數。

今年9月聯儲局加息後，香港存息走出零息時代，華僑永亨以較市場為高的活期利率0.25厘吸客，黃妮妞指市場反應不錯，往來和活期佔比有上升趨勢。至於12月是否加息，她認為要視乎當時情况，不肯定是否12月加息，但港美存在息差，預料包括今年12月在內， 至明年香港會加息2至3次。

黃妮妞又指出，下半年香港貸款比上半年放慢，但全年可保持平穩。此外，該行年初推出海外物業貸款，為英國和澳洲物業在港提供按揭，她指申請和提取每月皆有增長。

記者：歐陽偉昉

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