政府統計處公布，10月份零售銷售額同比成長5.9%，至397億元，增幅高於市場預測的3.6%，首10月零售業總銷貨價值的臨時估計上升10.6。而9月份經修訂的增幅為2.4%。

扣除其間價格變動後，10月零售業總銷貨數量的臨時估計同比升5.2%，9月經修訂的為上升1.4%，首10月零售業總銷貨數量的臨時估計上升9.1%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計，10月份珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升3.3%，電器及其他未分類耐用消費品銷貨價值上升16.1%，藥物及化妝品上升14.9%，

截至10月的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌2.2%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌1.8%。

政府發言人指出，零售業銷售的增幅在上月減慢後，於10月份略為加快。這是受訪港旅客人次加快增長及市民收入持續增長所支持。發言人又表示，展望未來，訪港旅遊業暢旺，以及就業及收入情況良好，在短期內應會繼續為零售業帶來支持。然而，外圍環境的不確定性及資產市場轉弱對消費情緒的影響或會增加。政府會密切留意相關情況。

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