【港股收市】港股全月累漲6.11% 跑贏亞洲多個主要市場
文章日期：2018年11月30日 16:20
中美兩國元首於G20會面在即，市場觀望氣氛濃厚，港股表現牛皮，全日高低波幅不足300點，埋單僅升55點或0.21%，報26506點，MSCI收市後調整成分股，帶動成交額突破千億至1040億元；國指表現同樣牛皮，僅升36點或0.35%，報10621點。
過去一周，恒指扭轉上周跌勢，累升579點或2.23%；國指按周升233點或2.24%。總結本月，恒指大漲逾1500點或6.11%，結束過去半年跌勢，跑贏日本、韓國、台灣及澳洲等主要市場；國指本月表現同樣強勢，按月升逾480點或4.77%。
油價靠穩，三桶油有買盤支持，其中中海油（0883）領漲大市，升3.74%，收報13.3元，貢獻大市26點，其餘油股造好，中石油（0857）升1.1%，收報5.49元；中石化（0386）升0.91%，收報6.65元。匯控（0005）早段走強，高位見67.4元，埋單升0.38%，收報66.9元。騰訊（0700）早段一度升至高位315元，惟升勢無以為繼，午後於312元至314元區間上落，最終無升跌，收報312元。
市場憧憬加息步伐放緩，昨日強勢的地產股，個別出現回吐，其中新世界發展（0017）全日跌2.05%，收報10.52元，是跌幅最大的藍籌。其餘四大地產股亦個別發展， 恒地（0012）升0.25%，收報40.2元；新地（0016）跌1.59%，收報111.5元；長實集團（1113）升0.63%，收報56.35元；信置（0083）跌0.3%，報13.46元。
美圖公司（1357）被中國消費者協會點名批評，指美圖涉嫌過度收集用戶可識別生物訊息及財務訊息。該股尾市跌幅收窄，埋單跌4.1%，收報3.25元。
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|1113 長實集團
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|3328 交通銀行
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|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
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|2313 申洲國際
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