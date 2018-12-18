【中美角力】瑞信料中美貿易戰停火 未來12個月恒指看29000點
文章日期：2018年11月30日 16:12
瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘預計，明日中美元首在G20峰會談判後，中美貿易戰將會停火，始終貿戰都影響自身經濟和消費，但由於談判細節需時，料要6至12個月才促成共識。他估計這有望帶動中港股市反彈，展望未來3個月料恒指可望28000點，未來12個月恒指目標價為29000點。
他指一旦中美貿易戰停火，未來2至3個月市況回穩，屆時可再重新留意增長型股如科技和消費股，但短線上金融股仍有較佳的投資機會。
他又估計，聯儲局將於12月加息一次，明年上半年再加二次後，下半年便會按兵不動。由於他預期息口會緩慢向上，而且樓市需求仍然可觀，故維持未來2年樓價會緩慢向下的預測。
記者：王俊騏
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更新時間：2018-12-18 16:10
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