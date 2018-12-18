瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘預計，明日中美元首在G20峰會談判後，中美貿易戰將會停火，始終貿戰都影響自身經濟和消費，但由於談判細節需時，料要6至12個月才促成共識。他估計這有望帶動中港股市反彈，展望未來3個月料恒指可望28000點，未來12個月恒指目標價為29000點。

他指一旦中美貿易戰停火，未來2至3個月市況回穩，屆時可再重新留意增長型股如科技和消費股，但短線上金融股仍有較佳的投資機會。

他又估計，聯儲局將於12月加息一次，明年上半年再加二次後，下半年便會按兵不動。由於他預期息口會緩慢向上，而且樓市需求仍然可觀，故維持未來2年樓價會緩慢向下的預測。

記者：王俊騏

其他報道：

【亞股收市】扭轉10月劣勢 日韓台股11月齊報捷

【青衣奪命車禍】國泰工會嚴厲譴責 冠忠股價逆市曾挫4%

【Google風暴】員工抗議Google推中國版搜尋器 籌募「曠工基金」