【一帶一路】馬爾代夫擬與中國就基建還款期限再磋商
文章日期：2018年11月30日 15:47
馬爾代夫新任總統薩利赫在本月中就任宣誓時，暗批中國「一帶一路」基建潮致該國大幅舉債，令國家陷入財政危機。《華爾街日報》引述馬爾代夫財長稱，希望與中國商討，試着重新磋商貸款償還期限。
馬爾代夫財長Ibrahim Ameer表示，對外借款和主權擔保貸款目前總計最少26.5億美元，相當於馬爾代夫國內生產總值約60%，當中中國提供的貸款佔比最大。
他又稱，一些中方出資項目的成本過高；惟許多項目已開始建設，這限制政府重新磋商貸款的選項。
馬爾代夫前總統亞明(Abdulla Yameen)主政時，這些基建項目的財務細節並未公開過。這些貸款大部分提供給馬爾代夫國有企業，由政府提供擔保。
近期有幾個參與「一帶一路」計劃的國家陷入財務困境，包括斯里蘭卡由於無法償還貸款，去年被迫將一個港口的控制權交給一家中國國有企業；巴基斯坦正在應對一場金融危機，危機的部分原因正是中國債務；馬來西亞已取消或推遲中國支持的規模超過200億美元的項目；緬甸則就計劃中的項目敦促中國給予更優惠的條款。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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