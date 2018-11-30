【A股收市】滬指連跌2個月 深指創業終7個月跌勢
文章日期：2018年11月30日 15:20
內地三大指數反覆上升。上證綜指今日低開高走，午後曾倒跌，低見2555點，最多跌12點，尾市反彈，收市前高見2590點，最多升22點，全日收報2588點，升20點或0.81%，成交額1122億元(人民幣．下同)。
深證成指走勢反覆，上午於7566點至7630點區間上落，午後倒跌低見7537點，最多跌59點，尾市反彈並升幅擴大，高見7688點，最多升91點，全日收報7681點，升84點或1.12%，成交額1551億元。兩市成交額合共2674億元。
創業板指數全日收報1329點，升16點或1.27%。
過去一周，滬指累升8點或0.34%；深指累升45點或0.59%；創業板累升20點或1.58%。而整個11月份計算，滬指累跌14點或0.56%，並已連跌2個月；深指累升198點或2.66%，終止7個月跌勢；創業板累升53點或4.22%，亦終止7個月跌勢。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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