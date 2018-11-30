青衣長青公路今日凌晨發生嚴重車禍，一架接載國泰航空員工的旅遊巴撞上因故障停泊路邊之的士，造成5人死亡、32人受傷。國泰空中服務員工會下午發出聲明，嚴厲譴責冠忠巴士集團（0306）的管理層，罔顧司機及乘客的安全。

冠忠股價今日逆市下跌，中午收市前最低見4.89元，跌3.7%，現跌3%，暫報4.93元，成交暫錄222萬元。

冠忠巴士11月中發盈警，預期截至今年9月底止中期純利將不多於4000萬元，意味上半年純利將大跌超過六成。集團解釋，上半年盈利大跌，除因為欠缺出售資產的特殊收益、油價推升成本外，集團期內因港珠澳大橋開通開展跨境巴士業務造成巨大開支，亦是盈警主因之一。

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