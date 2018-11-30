亞股走勢分化，觀望周末中美兩國元首會晤後，貿易戰會否出現轉機。區內股市經歷10月大跌市後，11月普遍回穩，惟澳洲股市仍連跌三個月。

日經平均指數今早高開12點或0.06%，早段曾倒跌，低見22244點，其後扭轉跌勢反彈，午後升幅擴大，最高見22351點，並以高位收市，收市升88點或0.4%，報22351點，連升6日。

全個星期計，日股累升704點或3.25%，終止過去兩周跌勢。全個11月則累計反彈430點或1.96%。

韓國首爾綜合指數收市報2096點，跌0.82%或17點。全周累升1.9%，是11月以來表現最好的一周；全個月則累升3.3%。

台灣加權平均指數連續五日上揚，今日再升2點或0.03%，收報9888點，過去5日累升221點或2.28%，扭轉過去三周跌勢；1個月累升0.87%。

澳洲股市收報5667點，跌1.58%或91點。過去5日累跌49點或0.85%，1個月累跌163點或2.8%，連跌三個月。

其他報道：

【Google風暴】員工抗議Google推中國版搜尋器 籌募「曠工基金」

【減價搶客】WeChat Pay HK伙DiDi推的士優惠 首減50元

【中美角力】高盛：美中會晤後最有可能是貿易戰繼續升級