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【關連交易】世華斥440萬美元收購主要股東馬來西亞用地

文章日期：2018年11月30日 12:42

《明報》母公司世華（0685）公布，旗下一間馬來西亞子公司以1840萬令吉（約439.4萬美元），向前主席張曉卿、現任非執行主席張翼卿等主要股東持有的公司，收購旗下馬來西亞一幅工業用地，該地建有一幢一層半高獨立工廠，附有單層及雙層辦公樓以及倉庫及警衛室。

世華指，該物業總建築面積約40010平方呎，位置毗鄰子公司目前所擁有部份營運所在的土地，毗連商業、工業及住宅近郊，設施一應俱全。世華計劃自用該物業，將馬來西亞多個辦事處整合於同一地點，認為這樣可提升經營效益；及為公司日後擴展或發展提供更優越位置。

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