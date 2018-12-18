中美兩國元首周末會晤，美國總統特朗普暗示或與中國達成貿易協議，港股今早反覆造好，曾升逾200點。恒指在期指結算日後，今早高開55點，甫開後一度倒跌，低見26396點，最多跌54點，其後反彈回升，曾高見26683點，升232點，半日收報26633點，升182點或0.69%，成交金額438億元；國指升69點或0.66%，報10654點。

藍籌股方面，騰訊（0700）半日收報314.2元，升0.71%，國際金融股造好，匯控（0005）收報67.15元，升0.75%；友邦（1299）報65元，升0.93%。領展（0823）則跌0.86%，收報74.8元，是跌幅最大的藍籌。

油價回升，紐約期油收升逾2%。三桶油中海油（0883）升4.06%，收報13.34元，是升幅最大的藍籌，亦是恒指升幅最大的藍籌，貢獻28點；中石油（0857）報5.53元，升1.84%；中石化（0386）報6.65元，升0.91%。石化股亦見上揚，上石化（0338）報3.64元，升3.12%；昆侖能源（0135）報9.61元，升2.02%。

內房股造好，中國恒大（3333）報23.65元，升4.19%；華潤置地（1109）報29.05元，升2.83%；中海外（0688）報27.15元，升2.07%。

昨日造好的本地地產股，今早個別發展，長實（1113）報56.45元，升0.8%；恒隆地產（0101）報15.66元，升0.51%；恒地（0012）升0.25%，收報40.2元。

美圖（1357）旗下美圖秀秀涉過度收集用戶可識別生物訊息及財務訊息。美圖股價今日下挫，創上市新低，半日收報3.12元，跌7.97%。

周大福（1929）放榜後遭花旗看淡，削目標價26%。周大福股價今早曾跌2.42%，低見6.45元，見一年新低，半日收報6.6元，跌0.15%。

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