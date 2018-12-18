【內房發債】融創額外發行3.5億美元息率8.625厘美元債
文章日期：2018年11月30日 12:32
近期內房頻頻撲水還債，內房融創中國（1918）則公布額外發行2020年到期的3.5億美元（約27.3億元）票息8.625%優先票據，並將與7月發行、同樣在2020年到期票息8.625%的4億美元優先票據合併，所得款項擬主要用於為現有債務再融資。
今次額外票據的發行價將為額外票據本金額的99.231%，另加2018年7月27日至12月4日前應計的利息。該批額外票據將於2020年7月27日到期。
富力（2777）則在昨日公布發行不逾40億元人民幣的公司債。債券分兩種，分別為4年期及5年期，利率區間介乎6至7.5厘及6.2-7.7厘。
富力發債主要用於償還2016年發行的分別60及36億元人民幣公司債，而該兩批債券利率均為3.95厘，到期日分別為明年1月11及22日。
彭博亦指，合景泰富（1813）2020年到期票面利率9.85%的美元債續發債券，最終價格指引是101.5/到期殖利率約9%。
今日內房普遍上揚，融創升2%、中國恒大（3333）升4.18%、富力升1.68%，合景泰富升1.3%﹔藍籌潤地（1109）升2.83%、中海外（0688）升2.07%、碧桂園（2007）升不足1%。
其他報道：
【樓市冷鋒】差估價：私宅樓價指數連跌3個月 按月大跌2.4%
【租金上揚】差估署：租金指數連升9個月 首十個月累漲5.1%
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26