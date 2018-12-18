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【內房發債】融創額外發行3.5億美元息率8.625厘美元債

文章日期：2018年11月30日 12:32

近期內房頻頻撲水還債，內房融創中國（1918）則公布額外發行2020年到期的3.5億美元（約27.3億元）票息8.625%優先票據，並將與7月發行、同樣在2020年到期票息8.625%的4億美元優先票據合併，所得款項擬主要用於為現有債務再融資。

今次額外票據的發行價將為額外票據本金額的99.231%，另加2018年7月27日至12月4日前應計的利息。該批額外票據將於2020年7月27日到期。

富力（2777）則在昨日公布發行不逾40億元人民幣的公司債。債券分兩種，分別為4年期及5年期，利率區間介乎6至7.5厘及6.2-7.7厘。

富力發債主要用於償還2016年發行的分別60及36億元人民幣公司債，而該兩批債券利率均為3.95厘，到期日分別為明年1月11及22日。

彭博亦指，合景泰富（1813）2020年到期票面利率9.85%的美元債續發債券，最終價格指引是101.5/到期殖利率約9%。

今日內房普遍上揚，融創升2%、中國恒大（3333）升4.18%、富力升1.68%，合景泰富升1.3%﹔藍籌潤地（1109）升2.83%、中海外（0688）升2.07%、碧桂園（2007）升不足1%。

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