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【Google風暴】員工抗議Google推中國版搜尋器 籌募「曠工基金」　

文章日期：2018年11月30日 12:15
員工抗議Google推中國版搜尋器 籌募「曠工基金」　

繼高層性騷擾風波後，Google員工今次就中國版搜尋計劃再度發出公開信，要求公司停止中國版搜尋器「Dragonfly（蜻蜓）」計劃，更發起籌募「曠工基金」，支援拒絕「蜻蜓計劃」工作的員工。

據CNBC報道，Google隱私長Keith Enright日前接受美國參議院徵詢時，證實內部確實有一項代號「Dragonfly（蜻蜓）」計劃，包括符合中國審核內容原則的搜尋器的開發計劃。雖然Google強調仍未準備在中國推出，但言論再一次引起公司內部員工不滿，除了聯署抗議外，更有員工於Twitter發起籌募「曠工基金」，給予拒絕為蜻蜓計劃工作的員工資金支援。

Google軟件工程師Liz Fong Jones昨晚（29日）於Twitter表示，其目標是集資10萬美元（約78萬港元）支持有意曠工的同事，結果短短3小時內已超額完成，獲得19名員工及2名前員工承諾捐款共11.5萬美元。

Liz Fong Jones又表示，由於捐款不具約束性，下一步將與法律諮詢機構及外界工會合作，去正式運作這筆款項。她又呼籲同事應認真探討，一旦公司越過底線，員工將要採取甚麼行動。目前Google未有成立工會，但部分員工正積極商討有關事宜。

除了擔心公司為重返中國市場而向內地政府妥協，犧牲用戶私隱及人權，Google員工先前亦針對公司處理性騷擾、歧視等問題不公而作出過抗議。

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