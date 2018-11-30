恒指升182點，收報26633點，成交金額438億元。美國總統特朗普表示與中國接近達成協議，美股一度抽升後又再回落，表現反覆，港股今早先跌後升，部署上都偏向看好。表現較佳的是內房股，而有報道指俄羅斯有意減產，紐約期油由50美元以下反彈，中海油（0883）反彈4.06%。

面對經濟下滑，市場預料中國一定會加大刺激力度，大摩指新一輪寬鬆經已啟動，料到明年第2季便會全部落實，並集中在財政方面。雖然該行指不會有大水漫灌，但也預期基建投資會由今年的低單位數字，回升至約7.5%的增長。這個幅度對於基建股似乎沒有太大刺激作用，但對於已大幅下跌的中國建築（3311）已是相當大的利好。

中國建築過去兩年大幅下跌達50%，市場對於集團急速擴張後的現金流感到擔憂，而內地基建投資放緩，公私營合作PPP項目也不景氣、回款慢，均對集團業務構成不利影響。

第3季，集團及應佔合營企業收入合計約116.3億港元，同比下降8.6%；經營利潤合計約15.6億港元，同比下滑8.6%，表現亦確實不好。第3季單季新簽訂單同比下降7.8%至259億港元，中金估計中國內地市場新簽訂單同比下降18.3%，但港澳市場同比增長25.9%。由於港府非常積極進行投資，估計未來仍會有累計達10%的增長，港澳市場不成問題，當內地基建投入重新發力，中國建築有條件結束過去兩年的大跌浪。

事實上，中國建築股價腰斬過後，市盈率只有5倍左右，這是一個非常低殘的水平，已充份反映了近年在PPP投入的風險、現金流較差等問題，出現任何改善都會對股價有很強的刺激作用。管理層也已向分析員表明會放慢發展步伐，更為重視盈利質量和現金流，季績後急挫跌穿6元，但也很快回穩並反彈。料明年有機會重拾動力。

張兆聰

明報首席評論員

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