高盛指，中美兩國元首於G20會晤後，最有可能的結果是貿易戰繼續升級。

高盛的報告有三種基礎情形，其中第一種，亦是最有可能發生的是貿易戰的「升級」趨勢很有可能延續，即所有已被加徵關稅的中國進口商品關稅稅率升至25%，關

稅觸角伸向餘下中國進口產品。

第二種情境是「休戰」，現有關稅不動，但「兩國同意繼續磋商，不升級局勢」。而第三種情況是完全取消加徵關稅的協議，但高盛認為，「短期內不太可

能」。

高盛認為，如果中美雙方不能達成協議，中國出口增速在未來幾個月可能放緩。它表示，2019年初開始中國經濟也可能減速，不過今年人民幣貶值可能會減輕經濟受到的影響。高盛指，關稅亦為中國國內需求造成壓力，短期內增加不確定性，影響信心，並可能導致一些生產活動未來被轉移到其他地區。

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