即時財經新聞

【A股午市】三大指數個別發展 上證微漲0.23%

文章日期：2018年11月30日 11:40
三大指數個別發展 上證微漲0.23%

內地三大指數個別發展。上證綜指低開高走，中午尾市升幅擴大，高位見2580點，半日收報2573點，漲5點或0.23%，成交額582億元（人民幣．下同）。

深證成指走勢反覆，早段一度跌至低位7566點，隨後曾拗腰彈上7634點，中午險守7600點大關，報7602點，漲5點或0.08%，成交額813億元，兩市成交額合共1395億元。

創業板指數低開低收，指數表現反覆，高低波幅達1.19%，收報1312點，微跌0.12點或0.01%。

其他報道：

【的士優惠】WeChat Pay HK伙DiDi推的士即減優惠

【侵犯隱私】美圖下挫創新低 遭點名涉過度侵犯用戶隱私

【FF風波】恒大健康曾飊一成 賈躍亭仲裁遭駁回

【中國數據】11月內地汽車銷量跌30% 庫存預警創3年高

【大行睇淡】花旗下調目標價26% 周大福見52周低位

【公司業績】力寶華潤中期轉虧蝕2.6億 息0.2仙

【中國數據】11月製造業PMI跌至50 見28個月低

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】孳息曲線下移 港鐵候回通道底吸納

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片