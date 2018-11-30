內地三大指數個別發展。上證綜指低開高走，中午尾市升幅擴大，高位見2580點，半日收報2573點，漲5點或0.23%，成交額582億元（人民幣．下同）。

深證成指走勢反覆，早段一度跌至低位7566點，隨後曾拗腰彈上7634點，中午險守7600點大關，報7602點，漲5點或0.08%，成交額813億元，兩市成交額合共1395億元。

創業板指數低開低收，指數表現反覆，高低波幅達1.19%，收報1312點，微跌0.12點或0.01%。

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