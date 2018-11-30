【侵犯隱私】美圖下挫創新低 遭點名涉過度侵犯用戶隱私
文章日期：2018年11月30日 10:52
美圖公司（1357）股價今早急挫，低見2.96元，下挫12.68%，創上市來新低，現報3.04元，下跌10.32%，成交額暫錄得1.89億元。
中國消費者協會日前發布《100款App個人信息收集與隱私政策測評報告》指出，當中美圖旗下美圖秀秀，被指涉嫌過度收集用戶可識別生物訊息及財務訊息。
美圖公司回應指，收到報告後即對內部進行自查，公司極其重視對用戶訊息和隱私安全的保護，用戶訊息的獲取、使用和分享，都會在嚴格遵守相關法律法規的前提下，做到用戶知情和同意，做到不過度採集，更絕不會濫用數據。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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