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【FF風波】恒大健康曾飊一成 賈躍亭仲裁遭駁回

文章日期：2018年11月30日 10:31
恒大健康股價曾飊一成，FF風波中賈躍亭一方仲裁再遭駁回。

恒大健康（0708）股價今早飊升，高見11.14元，暫時最多升10.3%，升穿50天線(10.38元)，現報11.02元，升9.11%。

恒大健康表示，旗下時穎於11月29日收到緊急仲裁結果，緊急仲裁員全面駁回持有法拉第未來(Faraday Future，下稱FF)的合資公司Smart King，剝奪時穎對合資公司的資產抵押的申請。

恒大健康旗下時穎早前入股由樂視創辦人賈躍亭、有份投資的美國電動車公司FF母企Smart King，佔45%股權。是次已是賈躍亭一方在FF爭議中第二次敗訴，Smart King上月初向香港仲裁中心提出，要求剝奪恒大健康的融資同意權及解除所有協議，並追加要求剝奪其資產抵押權，其後仲裁中心駁回有關要求；Smart King本月再次向香港仲裁中心提出緊急申請，要求剝奪時穎的資產抵押權。

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