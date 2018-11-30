根據乘用車市場信息聯席會(乘聯會)發布的最新數據，11月首三周乘用車銷量同比累跌30%，在高基數效應，以及居民購房債務高企的消費擠壓下，11月全月料仍會跌，且跌幅將創歷史新高，同時全年的負增長將不可避免。另外，根據中國汽車流通協會的數據，10月汽車經銷商庫存預警指數為66.9%，同比升17百分點，創下3年來的新高，連續10個月超過警戒線。分析指，今年車市降幅是20年以來最為嚴重的，就算購置稅優惠政策重來恐怕也無濟於事。

乘聯會秘書長崔東樹表示，近年車市持續快速增長帶來的高基數，為今年車市增長帶來很大壓力，尤其是中西部樓市價格的快速上漲，許多消費者將財產投入到樓市，因此車市難以復蘇。此外，居民財富縮水、外部貿易摩擦等不利因素也將影響車市表現。

國家信息中心副主任徐長明近日在2018中國汽車流通行業發展論壇上表示，今年車市降幅是20年以來最為嚴重的，就算購置稅優惠政策重來恐怕也無濟於事。「建議廠家按照‘零規劃’來做明年的乘用車產銷規劃，給全國經銷商減緩一點壓力，共克時艱，以便大家效益變得更好。」。

工信部副部長辛國斌也表示，國內汽車市場的產銷高速增長時期可能已經過去了，低增長恐怕會是汽車行業未來發展的常態。對於2019年的乘用車汽車市場，乘聯會預計將實現1.2%的增長。

吉利（0175）現跌0.7%，廣汽（2238）跌1.8%、華晨中國（1114）跌1.3%、潤東汽車（1365）跌15.9%、長汽（2333）跌1.9%、中升（881）跌2.4%。

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