【中國數據】11月內地汽車銷量跌30% 庫存預警創3年高
文章日期：2018年11月30日 10:23
根據乘用車市場信息聯席會(乘聯會)發布的最新數據，11月首三周乘用車銷量同比累跌30%，在高基數效應，以及居民購房債務高企的消費擠壓下，11月全月料仍會跌，且跌幅將創歷史新高，同時全年的負增長將不可避免。另外，根據中國汽車流通協會的數據，10月汽車經銷商庫存預警指數為66.9%，同比升17百分點，創下3年來的新高，連續10個月超過警戒線。分析指，今年車市降幅是20年以來最為嚴重的，就算購置稅優惠政策重來恐怕也無濟於事。
乘聯會秘書長崔東樹表示，近年車市持續快速增長帶來的高基數，為今年車市增長帶來很大壓力，尤其是中西部樓市價格的快速上漲，許多消費者將財產投入到樓市，因此車市難以復蘇。此外，居民財富縮水、外部貿易摩擦等不利因素也將影響車市表現。
國家信息中心副主任徐長明近日在2018中國汽車流通行業發展論壇上表示，今年車市降幅是20年以來最為嚴重的，就算購置稅優惠政策重來恐怕也無濟於事。「建議廠家按照‘零規劃’來做明年的乘用車產銷規劃，給全國經銷商減緩一點壓力，共克時艱，以便大家效益變得更好。」。
工信部副部長辛國斌也表示，國內汽車市場的產銷高速增長時期可能已經過去了，低增長恐怕會是汽車行業未來發展的常態。對於2019年的乘用車汽車市場，乘聯會預計將實現1.2%的增長。
吉利（0175）現跌0.7%，廣汽（2238）跌1.8%、華晨中國（1114）跌1.3%、潤東汽車（1365）跌15.9%、長汽（2333）跌1.9%、中升（881）跌2.4%。
其他報道：
【樓市冷鋒】差估價：私宅樓價指數連跌3個月 按月大跌2.4%
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26