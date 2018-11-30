【大行睇淡】花旗下調目標價26% 周大福見52周低位
文章日期：2018年11月30日 09:57
周大福（1929）昨公布中期業績，預計在基數持續上升、宏觀經濟的不利因素下，下半年度的增長動力將會略為放緩，與近期六福（590）、Tiffany對市場的看法一致。花旗指銷售業績惡化，將周大大福目標價下調26%。
花旗指，因為第四季度至今銷售業績表現不佳，與同業六福集團和莎莎國際的趨勢相似，下調其同店銷售增長和毛利率，及2019-2021年純利預測，將目標價從10.10元下調至7.50元，維持「買入」評級，因公司下半年盈利基數較低且估值更具吸引力，其風險回報仍高於同業。花旗有彈亦有讚，認為周大福上半年核心純利高於該行預期，因收入成長超出預期，且銷售及一般行政管理開支低於預期。
周大福現報6.55元，跌0.9%，曾跌2.4%，報6.45元，見52周低。同業六福再跌，暫跌最多3.2%，低見23.45元，現報22.9元，跌2.34%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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