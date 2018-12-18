【中國數據】11月製造業PMI跌至50 見28個月低
文章日期：2018年11月30日 09:46
國統局公布，中國11月份製造業採購經理指數(PMI)報50，低於預測的50.2。11月PMI跌至50，是2016年7月跌至49.9後的新低。
從企業規模看，大型企業PMI為50.6%，比上月回落1.0個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為49.1%，比上月上升1.4個百分點，小型企業PMI為49.2%，比上月下降0.6個百分點。
生產指數為51.9%，比上月微落0.1個百分點，仍處於景氣區間，表明製造業生產繼續保持增長勢頭。新訂單指數為50.4%，比上月回落0.4個百分點，高於臨界點，表明製造業企業產品訂貨量增速有所減緩。原材料庫存指數為47.4%，比上月回升0.2個百分點，位於臨界點之下，表明製造業主要原材料庫存減少。從業人員指數為48.3%，比上月回升0.2個百分點，位於臨界點之下，表明製造業企業用工量降幅有所收窄。供應商配送時間指數為50.3%，比上月回升0.8個百分點，升至臨界點以上，表明製造業原材料供應商交貨時間加快。
中國非製造業商務活動指數為53.4%，比上月回落0.5個百分點，表明非製造業增長有所放緩，但仍在擴張區間。新訂單指數為50.1%，與上月持平，微高於臨界點，表明非製造業市場需求總體保持穩定。分行業看，服務業新訂單指數為48.9%，比上月下降0.2個百分點，位於臨界點以下。建築業新訂單指數為56.5%，比上月上升0.3個百分點。
國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，製造業景氣度回落，但結構持續改善。食品及酒飲料精製茶、紡織服裝服飾、醫藥、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等製造業PMI位於52.0%及以上相對較高運行水平。同時也看到，製造業產業轉型升級繼續推進，消費推動經濟發展的基礎性作用持續發揮。裝備製造業、高技術製造業和消費品製造業PMI為50.5%、51.7%和51.6%，分別比上月上升0.6、0.1和0.8個百分點，且均高於製造業總體水平。非製造業運行總體穩定，服務業擴張加快。
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