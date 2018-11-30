【港股開市】港股輕微高開55點 騰訊升0.26% 地產股續升
文章日期：2018年11月30日 09:26
市場觀望中美兩國元首周末會晤，港股今早輕微高開55點或0.21%，報26506點，成交金額22億元；國指今早高開20點或0.2%，報10605點。
潤地（1109）升2.3%，報28.9元，是升幅最大的藍籌，潤電（0836）跌0.95%，報14.66元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.54%，報64.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；平保（2318）跌0.59%，報75.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。
恒生銀行（0011）與騰訊（0700）宣布成為金融科技戰略合作夥伴，騰訊升0.26%，報312.8元，恒生（0011）跌0.06%，報180元。
地產股續升，新世界發展（0017）升0.56%，報10.8元；長實集團（1113）升1.34%，報56.75元；恒地（0012）升0.12%，報40.15元；新地（0016）升0.62%，報114元。
周大福（1929）維持全年同店銷售增長界乎高單位數至低雙位數之間的目標不變。開市升1%，報6.68元。同業六福（0590）續跌1.4%，報23.1元。
證監會公布，在市場失當行為審裁處（審裁處）對健合 (H&H) 國際控股（1112）(當時名為合生元)及其主席未有及時披露內幕消息在審裁處展開研訊程序。開市跌3.2%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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