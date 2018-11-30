聯儲局公佈的11月7至8日會議的會議紀要中稱，幾乎所有與會者都認為，假設經濟表現符合或強於預期，「聯邦基金利率目標區間不久後再一次上調可能是合理的。」。

聲明又指，可能需要在即將舉行的幾次會議上修改「特別是涉及委員會對"進一步逐步加息"預期的措辭。」，與早前儲局主席鮑威爾的言論吻合。

聲明又指，「許多與會者表示，在即將舉行的會議上，開始過渡到更加強調觀察最新數據來評價經濟和政策前景的措辭，可能是恰當的」，「這樣的改變將有助於傳達委員會的靈活方法。」

聲明提醒注意風險。聲明指，「幾位與會者擔心，非金融行業的高負債，尤其是槓桿貸款居高不下，使經濟更容易受到可獲得信貸大幅回落的沖擊」。

聯儲會官員似乎支持通過龐大的資產負債表為銀行提供充足準備金的運作機制，這意味著央行的資產組合不太可能回歸到危機前的立場。聲明指，「基於近年來的經驗，這種制度被視為在各種市場條件下能夠很好地控制短期貨幣市場利率」，「相比之下，在有限超額準備金的運作機制中，可能很難實現對利率的控制」。

同時亦提出調整超額準備金利率（IOER），以維持對政策利率控制的可能性，該利率水平目前設定為比聯邦基金利率目標上限低5個基點。聲明引用鮑威爾的話稱，「不久後就IOER相對於聯邦基金利率目標範圍最高點，再次進行技術性調整可能是合適之舉。」。

聲明稱，聯儲會官員同意必要時可以在12月會議前採取行動，以便將聯邦基金利率保持在聯儲會的目標範圍內。

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