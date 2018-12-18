【開市焦點】市場觀望 港股ADR升0.5點
文章日期：2018年11月30日 08:58
隔晚美股道指跌27點，港股ADR則升0.5點，市場觀望中美兩國元首周末於G20會晤會否為貿易戰帶來改變。港股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.43%，折合報310.67元；匯控（0005）升0.48%，折合報66.97元；建行（0939）升0.12%，折合報6.65元。
今日焦點股份可留意：
恒生銀行（0011）與騰訊（0700）宣布成為金融科技戰略合作夥伴，於科技應用、開戶流程及零售支付的領域上進行合作或研究。騰訊亦將利用科技上的優勢及經驗，協助恒生利用人工智能、機器學習、區塊鏈等科技，設計與開發創新資訊科技解決方案，以提升客戶體驗與提高營運效率。
周大福（1929）公布截至9月底止中期業績，半年純利達19.36億元，按年增長8.8%。集團預計，在基數持續上升、宏觀經濟的不利因素下，下半年度的增長動力將會略為放緩。董事總經理黃紹基稱，集團年初定下的同店銷售增長指引十分審慎，無需再大幅調整，由於去年的基數較高，因此維持全年同店銷售增長界乎高單位數至低雙位數之間的目標不變。
證監會公布，在市場失當行為審裁處（審裁處）對健合 (H&H) 國際控股（1112）(當時名為合生元)及其主席未有及時披露內幕消息在審裁處展開研訊程序。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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